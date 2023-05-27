Страны мира не согласны с позицией Соединенных Штатов Америки о собственной праведности и отсутствии эгоистических целей во внешней политике. Об этом в субботу, 27 мая, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью газете The Wall Street Journal.

«Американцы видят себя праведными. Мы верим, что мы неэгоистичны, что у нас нет исключительно национальных задач, что наши национальные задачи достигаются на внешнеполитическом направлении с таким трудом, что когда мы представляем их для обсуждения и уточнения, то встречаемся с сопротивлением оппонентов», — рассказал он.



По мнению дипломата, американцы убеждены в торжестве своих взглядов не потому, что считают себя лучшими в интеллектуальном смысле, а ввиду веры в то, что эти взгляды должны доминировать. Киссинджер считает, что это выражение крепкой моральной позиции, сопряженной с большой силой.

Экс-госсекретарь отметил, что такой взгляд США на самих себя не находит понимания у других государств, включая Китай. Он видит в этом глубокую разницу между странами

Знаменитому американскому дипломату Генри Киссинджеру в субботу исполнится 100 лет. Он — единственный в истории США чиновник, который одновременно занимал посты госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Киссинджер считается легендой американской дипломатии, действовавшим во внешней политике как реалист и прагматик.

Ранее, 13 апреля, китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.



3 апреля Global Times написала, что внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ стало ударом под дых для гегемонии США, особенно на фоне глобальных политических изменений.

Также обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post отметил, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти свидетельствует о том, что США больше не обладают контролем ни над Персидским заливом, ни над рынком нефти. По его словам, эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.

30 марта Global Times заявила, что США сами провоцируют глобальную тенденцию к отказу от доллара. Они используют валюту в качестве инструмента принуждения во всем мире.



До этого, 20 марта, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

7 марта профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт указал, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Вашингтон не хочет отказываться от своего статуса незаменимой державы. При этом многие мировые лидеры, в том числе и европейские, стремятся к многополярности.