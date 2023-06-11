Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор Калужской области сообщил о падении беспилотника
Мир
Маск задался вопросом о последствиях военной помощи США Украине
Общество
Захарова обвинила ВСУ в методичных атаках на Каховскую ГЭС
Мир
Трамп раскрыл последствия помощи Украине для США
Наука и техника
Первые экипажи РОС будут состоять из двух космонавтов
Мир
Трамп прокомментировал наличие секретных документов у Байдена
Мир
NYT узнала об ожиданиях Запада от контрнаступления ВСУ
Спорт
Эрдоган заявил об успешном проведении финала Лиги чемпионов в Стамбуле
Мир
Пленный ВСУ заявил об усталости украинских военных от боевых действий
Мир
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров
Мир
Трамп вновь заявил о готовности предотвратить третью мировую войну
Культура
Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Сюжет:

Офис Зеленского: 20 стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 10 июня сообщил, что заявку страны на членство в НАТО к настоящему моменту поддержали 20 стран-членов альянса.

Уточняется, что уже подписаны соответствующие декларации.

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — написал он в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В НАТО входит 31 государство. Для вступления в альянс нового члена необходимо одобрение всех стран.

Советоваться НАТО: венгры назвали новое условие вступления Киева в альянс
В парламенте страны заявили, что расширение блока за счет Украины возможно только после соглашения с РФ

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

14 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом страны блока намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к НАТО.

До этого, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023