Офис Зеленского: 20 стран НАТО поддержали заявку Украины на вступление в альянс

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква 10 июня сообщил, что заявку страны на членство в НАТО к настоящему моменту поддержали 20 стран-членов альянса.

Уточняется, что уже подписаны соответствующие декларации.

«По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе с 20 государствами-членами», — написал он в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В НАТО входит 31 государство. Для вступления в альянс нового члена необходимо одобрение всех стран.

Ранее в этот день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

14 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что на саммите 11–12 июля в Вильнюсе НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе. При этом страны блока намерены показать, что в дальнейшем у Киева будет возможность присоединиться к НАТО.

До этого, 3 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.