Начавшийся 7 июня лесной пожар в Алтайском крае локализован

Начавшийся 7 июня лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края локализован. Об этом в субботу, 10 июня, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«Лесной пожар, начавшийся 7 июня в 32 квартале Шубинского участкового лесничества Ракитовского лесничества локализован, на данный момент ведутся работы по его ликвидации», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Определение площади пожара и подсчет ущерба будут инструментально произведены при помощи наземных измерений в течение пяти дней после ликвидации возгорания.

По последним данным Минприроды региона, площадь пожара составила 5,2 тыс. га.

Введенный на территории района режим ЧС продолжает действовать до особого распоряжения, добавили в министерстве.

Пожар в Шубинском участковом лесничестве в Алтайском крае начался ранее, 7 июня. Причиной возгорания стала сухая гроза. На следующий день на территории района был объявлен режим ЧС.

С огнем ведут борьбу сотрудники «Алтайлеса», регионального ГУ МЧС России, арендаторы лесных участков и администрации Егорьевского района. Задействовано 158 человек, более 70 единиц техники. Кроме того, в тушении участвует самолет-амфибия Бе-200ЧС.