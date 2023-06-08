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Два крупных лесных пожара ликвидируют в Алтайском крае

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Два масштабных лесных пожара выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Возгорания ликвидируют в Егорьевском и Тюменцевском районах.

Оба пожара начались 7 июня днем. Причиной возгорания в Шубинском участковом лесничестве стала сухая гроза. Огонь распространился на площади 100 га, пишет altapress.ru. В тушении участвуют 87 человек и 40 единиц техники.

В Андроновском участковом лесничестве пожар начался в 2,5 км от села Грязново. Населенный пункт защищает от огня озеро Большое Утичье. В ликвидации горения участвовали 65 человек и 34 единицы техники.

7 июня в Томской области объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. В регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности из-за аномальной жары, ситуация осложняется ветром и грозами.

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