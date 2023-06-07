Режим ЧС ввели на территории всей Томской области из-за пожаров

На территории всей Томской области из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом пресс-служба региональной администрации сообщает в среду, 7 июня.

«Губернатор Томской области Владимир Мазур подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах из-за сложной лесопожарной обстановки. В связи с сухой и жаркой погодой в регионе действует чрезвычайный класс пожарной опасности», — говорится в сообщении властей.

Аномально жаркая погода в Томской области держится с начала июня. Осадки ожидаются только в 20-х числах месяца. На севере региона ситуацию с пожарами осложняют ветер и грозы, пишет РИА «Томск».

На данный момент группировка лесопожарных сил в регионе составляет более 200 человек. При необходимости власти обещают ее увеличить, а пока что профильным ведомствам поручено проводить ежедневный мониторинг обстановки и организовать работу по информированию населения.