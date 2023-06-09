Режим ЧС объявили на Алтае из-за горящих лесов

В Алтайском крае в Егорьевском районе объявлен режим ЧС. Решение о введении экстренных мер принято в связи с крупным лесным пожаром. Пламя распространилось на площади 4 тыс. га.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное минприроды, пожар начался 7 июня в Ракитовском лесничестве. Загорелась сухая трава. Тушение осложняется сильной жарой и длительным отсутствием дождей.

С огнем ведут борьбу сотрудники «Алтайлеса», регионального ГУ МЧС России, арендаторы лесных участков и администрации Егорьевского района. В тушении задействовано 50 человек, 64 единиц техники. Сам пожар контролируется с вертолета. Из Красноярского авиационного спасательного центра МЧС вылетел самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что за минувшие сутки ликвидировали два масштабных лесных пожара в Алтайском крае: в Егорьевском и Тюменцевском районах.