Британия потратит £150 млн на дома для украинских беженцев

Власти Великобритании потратят £150 млн на то, чтобы помочь украинцам перебраться в собственные дома и найти работу. Соответствующее заявление было опубликовано 10 июня на сайте британского правительства.

«Украинцам в Великобритании помогут переехать в собственные дома в рамках выделения £150 млн», — говорится в заявлении.

Отмечается, что средства будут распределены по всей Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии.

Финансирование также может быть использовано для помощи украинцам с арендой, трудоустройством, а также для продолжения спонсорской помощи в течение второго года пребывания беженцев в Великобритании.

По данным правительства Великобритании, программа «Дома для Украины» приняла уже более 124 тыс. беженцев в стране. Министерство транспорта также объявило, что увеличит срок действия водительских прав украинцев в Великобритании с одного года до трех.

Ранее, 16 апреля, издание Daily Mail сообщило, что британцы просят тщательнее проверять биографии украинских беженцев после того, как стали жертвами обманов и краж со стороны «гостей». Они считают важным отделить добросовестных людей, попавших в тяжелую ситуацию, от тех, кто пытается нажиться на фоне кризиса.

27 марта посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко призвал жителей Великобритании принять больше беженцев из его страны.

Журналистка Мария Чаплия в статье для Telegraph написала, что мечты украинских беженцев, которые поверили в британскую программу «Дома для Украины», разбились о бюрократию.

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман 7 марта объявила о намерении ввести лимит на число беженцев, которые могут попасть в страну в течение года.

25 февраля стало известно, что некоторых украинских беженцев эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье, а британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняют их в кредитную кабалу.

Великобритания 14 декабря направила свыше £650 млн на помощь в размещении беженцев с Украины на британской территории. Так, местные жители, которые размещают в своих домах беженцев, будут получать по £500 в месяц в качестве благодарственного платежа за размещение от года до двух лет, чтобы «гости, которые могут быть еще не готовы переехать в отдельное жилье, смогли остаться в программе спонсорства, где спонсоры готовы продлить действие соглашения».

8 декабря журналист и телеведущий Пит Прайс указал на рост числа бездомных украинских беженцев в Великобритании, назвав ситуацию «печальной реальностью». Он также отметил, что некоторые уже предсказывают закрытие программы «Дома для Украины» из-за новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье. Он связывает это с изначальной необдуманностью решения британцев о приеме беженцев в своих домах.

Газета Express 6 декабря сообщила о резком росте числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в Британии. Как отмечает издание, за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

Также о росте числа бездомных украинских беженцев 5 декабря писала газета The Times. Сообщалось, что такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины. В целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое.

17 ноября газета The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом 13 октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.