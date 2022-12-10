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В Британии назвали причину роста числа бездомных беженцев с Украины

Журналист Прайс объяснил рост числа бездомных украинцев усталостью принявших их британцев
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Фото: Global Look Press/CÃ©Zaro De Luca
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Рост числа бездомных украинских беженцев в Великобритании стал «печальной реальностью». Об этом 8 декабря написал журналист и телеведущий Пит Прайс в статье для издания Liverpool Echo.

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Он отметил, что данная проблема уже «закипает» и может усугубиться. По его словам, у некоторых беженцев начались конфликты с принимающими их у себя британцами на фоне роста стоимости жизни и культурными разногласиями, в результате беженцы остаются без жилья.

«Есть всевозможные проблемы, о которых я слышал, в том числе несоблюдение надлежащих домашних правил и личные конфликты. Шесть месяцев — это долгий срок для незнакомцев в вашем доме», — написал журналист.

Прайс подчеркнул, что некоторые уже предсказывают закрытие программы «Дома для Украины» из-за новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье. Он связывает это с изначальной необдуманностью решения британцев о приеме беженцев в своих домах.

«Четверть принимающих не хотят участвовать дольше шести месяцев в этой схеме. Все также борются с ростом стоимости жизни. Интересно, что с ними будет», — подытожил Прайс.

Ранее, 6 декабря, газета Express сообщила о резком росте числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в Британии. Как отмечает издание, за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%. По предварительным оценкам, в настоящее время 2985 беженцев с Украины направили жалобы в органы самоуправления из-за проблем с жильем.

За день до этого о росте числа бездомных украинских беженцев писала газета The Times. Как сообщалось, такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины. По информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув в целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое.

24 ноября стало известно, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье.

Газета The Telegraph 17 ноября сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом 13 октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

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