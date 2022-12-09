В Великобритании начало расти число бездомных украинских беженцев

В Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Об этом 6 декабря написала газета Express.

Как отмечает издание, за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

«В настоящее время 2985 переселенцев пожаловались в органы самоуправления на отсутствие крова. Однако фактическая цифра может быть выше, так как не везде местные власти предоставили данные правительству», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон выразил обеспокоенность этой ситуацией. По его мнению, власти должны увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств, чтобы они не отказывались принимать украинцев из-за кризиса стоимости жизни в Британии.

При этом источник издания в правительстве подчеркнул, что жилищные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, были неизбежными. При этом он согласился, то сегодняшние показатели бездомности в стране растут слишком быстро.

Ранее, 5 декабря, о росте числа бездомных украинских беженцев писала газета The Times. Как сообщалось, такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины. По информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув в целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое.

Ранее, 24 ноября, стало известно, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье.

Газета The Telegraph 17 ноября сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

Как отмечают авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.