Реклама
Прямой эфир
Спорт
Главный тренер Хорватии назвал великой победу над Бразилией на ЧМ-2022
Происшествия
Пожар начался в Донецке после обстрелов ВСУ
Происшествия
В ДНР сообщили о погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Мир
Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине
Мир
Россия ввела санкции в отношении 200 граждан Канады
Политика
Путин допустил, что РФ «возьмет на вооружение» наработки США по безопасности
Мир
В ООН сообщили о согласии Минска обеспечить транзит украинского зерна
Мир
МИД РФ указал на отказ ЕС от собственных интересов в «санкционном раже»
Мир
США в рамках нового пакета помощи отправят Киеву боеприпасы для HIMARS
Общество
Режим ЧС муниципального характера введут из-за обрушения дома в Рязани
Мир
В МИД РФ заявили о предложениях посодействовать в обмене заключенными с США
Происшествия
ВСУ вновь открыли огонь по центру Донецка

В Великобритании начало расти число бездомных украинских беженцев

Express: британцы массово отказываются заселять украинских беженцев
0
Фото: Global Look Press/CTK/Stanislav Helona
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании начался резкий рост числа бездомных украинских беженцев из-за кризиса в стране. Об этом 6 декабря написала газета Express.

Без объявления волны: Европа едва справляется с потоком беженцев
Наплыв мигрантов из Украины, Африки и Ближнего Востока усугубил и без того сложную экономическую ситуацию

Как отмечает издание, за месяц в Англии количество мигрантов, оказавшихся на улице, выросло на 30%.

«В настоящее время 2985 переселенцев пожаловались в органы самоуправления на отсутствие крова. Однако фактическая цифра может быть выше, так как не везде местные власти предоставили данные правительству», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что председатель Ассоциации местного самоуправления Джеймс Джеймисон выразил обеспокоенность этой ситуацией. По его мнению, власти должны увеличить объемы финансовой поддержки домохозяйств, чтобы они не отказывались принимать украинцев из-за кризиса стоимости жизни в Британии.

При этом источник издания в правительстве подчеркнул, что жилищные проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, были неизбежными. При этом он согласился, то сегодняшние показатели бездомности в стране растут слишком быстро.

Ранее, 5 декабря, о росте числа бездомных украинских беженцев писала газета The Times. Как сообщалось, такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины. По информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув в целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое.

Ранее, 24 ноября, стало известно, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье.

Газета The Telegraph 17 ноября сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

Как отмечают авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022