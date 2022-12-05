The Times узнала о росте числа бездомных украинских беженцев в Британии

Число беженцев с Украины, оставшихся бездомными после прибытия в Великобританию, выросло почти на 30%. Правительство обсуждает увеличение выплат принимающим семьям вдвое. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщила газета The Times.

По данным издания, такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с Украины.

«В рамках программы «Дома для Украины» семьи обязались оказывать поддержку украинцам, ищущим убежища в Великобритании, в течение как минимум шести месяцев в обмен на государственную поддержку в размере £350 в месяц», — сообщается в материале газеты.

При этом у многих беженцев шесть месяцев уже прошло, поэтому многие семьи экстренно ищут себе жилье.

Отмечается, что по данным правительства, более 2 тыс. семей с детьми и 900 человек с Украины, прибывших самостоятельно, являются бездомными. При этом общее число за месяц выросло на 800 человек.

Кроме того, по информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув в целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое. Источник издания сообщил, что соответствующее объявление должны были сделать на прошлой неделе, но его отложили в связи с «продолжающимися препирательствами».

Ранее, 24 ноября, стало известно, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье.

Газета The Telegraph 17 ноября сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев, которые затем будут сдаваться им в аренду. Отмечается, что подобные меры также рассматривают власти других регионов.

При этом в середине октября британская газета Daily Mail писала, что из-за роста стоимости жизни в Великобритании приступили к постепенному сворачиванию программы «Дома для Украины». В результате беженцы всё чаще становятся бездомными, что вызывает определенное беспокойство в обществе.

Как отмечают авторы материала, в настоящее время около 2 тыс. граждан Украины остались без крова над головой. Всего же с начала российской спецоперации в Великобританию приехало чуть менее 100 тыс. беженцев.

В конце августа стало известно, что около четверти участников программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.