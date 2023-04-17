Британцы призвали строже проверять украинских беженцев

Жители Великобритании призвали тщательнее проверять биографии украинских беженцев после того, как стали жертвами обманов и краж со стороны «гостей». Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило издание Daily Mail.

«Часть британцев опасается, что некоторые беженцы злоупотребляют системой социального обеспечения, требуя пособия, даже если фактически не стеснены в средствах», — говорится в публикации.

По данным газеты, люди, столкнувшиеся с негативным опытом помощи беженцам, создают онлайн-сообщества, в которых делятся своими историями. Так, сообщается о кражах, попытках сбыть нелегальные товары или купить фальшивые документы, включая визы и водительские права. Помимо этого, некоторые беженцы скрывают реальную информацию о своих доходах для получения льгот и выплат.

Участники подобных групп не отрицают, что множество украинцев нуждаются в поддержке, и они готовы помогать тем, кому это действительно необходимо. Они считают важным отделить добросовестных людей, попавших в тяжелую ситуацию, от тех, кто пытается нажиться на фоне кризиса.

«Нет никаких доказательств того, что значительное число украинских беженцев обманывают систему социального обеспечения, но если случаи нецелевого расходования средств действительно имеют место, мы сосредоточены на выявлении таких инцидентов», — отметили в правительстве Великобритании.

29 марта эксперты организации «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» пришли к выводу, что многим украинцам в Европе будет трудно найти работу, обеспечить себя жильем. К тому же травма конфликта, языковые барьеры и финансовые трудности могут стать серьезными препятствиями для интеграции — как экономической, так и социальной.

7 марта глава МВД Великобритании Суэлла Браверман объявила о намерении ввести лимит на число беженцев, которые могут попасть в страну в течение года. По ее словам, принятие такого билля позволит создать упорядоченную систему, в рамках которой в страну будет попадать строго регламентированное число беженцев ежегодно и только по безопасным и законным маршрутам.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что некоторых украинских беженцев эксплуатируют в Великобритании, заставляя бесплатно работать в обмен на жилье. Британцы-арендодатели, предложив украинцам жилье по программе «Дома для Украины», загоняют их в кредитную кабалу.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.