Британия выделила £650 млн фунтов на размещение беженцев с Украины

Великобритания направила свыше £650 млн на помощь в размещении беженцев с Украины на британской территории. О этом свидетельствует заявление на сайте правительства Соединенного Королевства, опубликованное 14 декабря.

«Увеличенные благодарственные выплаты хозяевам, принимающим [украинских беженцев] в течение более длительного срока, [будут произведены в рамках] нового пакета поддержки украинцев на сумму свыше £650 млн», — сообщается в документе.

Так, местные жители, которые размещают в своих домах украинских беженцев, будут получать по £500 в месяц в качестве благодарственного платежа за размещение от года до двух лет, чтобы «гости, которые могут быть еще не готовы переехать в отдельное жилье, смогли остаться в программе спонсорства, где спонсоры готовы продлить действие соглашения».

8 декабря журналист и телеведущий Пит Прайс указал на рост числа бездомных украинских беженцев в Великобритании, назвав ситуацию «печальной реальностью». Он также отметил, что некоторые уже предсказывают закрытие программы «Дома для Украины» из-за новостей о том, что украинцев просят покинуть предоставленное жилье. Он связывает это с изначальной необдуманностью решения британцев о приеме беженцев в своих домах.

5 декабря о росте числа бездомных украинских беженцев писала газета The Times. Как сообщалось, такая ситуация произошла из-за того, что принимающие семьи прекратили оказывать поддержку тем, кто решил уехать с территории Украины. По информации издания, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув в целях предотвращения кризиса рассматривает вопрос о повышении уровня выплат принимающим семьям вдвое.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины.