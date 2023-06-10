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Египтянин назвал возможную причину нападения акулы

Египтянин, участвовавший в поимке напавшей на россиянина акулы, назвал этих рыб друзьями дайверов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Египтянин Мохаммед Аппас, участвовавший в поимке напавшей на россиянина акулы, 10 июня рассказал, что причина ее агрессии могла заключаться в резких движениях человека.

Он отметил, что принимал участие в выслеживании акулы, а также помогал спасательной группе. По его словам, размер акулы был порядка 2,5­–3 м.

«Это ново для Хургады, это только второй раз, но уже второй раз люди не понимают, по какой именно причине акулы нападают. Стандартная акула обычно не ест людей. Никто не может понять, почему это случилось. До сих пор никто не знает», — рассказал он в беседе с «Известиями».

По словам Мохаммеда, он часто бывал на пляже, где произошла трагедия, и считал его безопасным.

«Я занимаюсь дайвингом и могу с уверенностью сказать, что дайверы и акулы буквально друзья. Акулы всегда реагируют на резкие движения», — сказал он.

Мужчина подчеркнул, что Египет ценит и оберегает туристов. В связи с этим он предположил, что туристическому бизнесу не будет нанесен серьезный ущерб, хотя людей и пугают новости о нападении.

Также Мохаммед выразил мнение, что сетка не спасла бы погибшего россиянина.

«Мы прибыли уже после того, как акула атаковала. Мы исследовали всю ближайшую территорию, где могли бы ее обнаружить. Мы ее обнаружили, я знаю точно, что это та самая акула», — утверждает Мохаммед.

Подробнее смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в ночь с субботы на воскресенье.

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О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно 8 июня. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное море.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина на пляже в египетской Хургаде 8 июня.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиям» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Министерство окружающей среды Египта заявило, что специалисты выловили и начали лабораторное обследование акулы для установления причин ее нападения.

Как сообщил «Известиям» морской биолог Дмитрий Орлов, акула могла быть беременна. По его словам, из-за неспособности гоняться за рыбой она приплыла к пляжу в поисках легкой добычи.

Инструктор по дайвингу клуба «Нева-Дайверс» Владимир Точилов 9 июня заявил «Известиям», что российского туриста в Египте съела «любопытная» акула. По его словам, акулы чаще всего обращают внимание на поведение жертвы, когда человек пытается от них уплыть и бьет руками по воде. Соответственно, хищник начнет охотиться на него.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.

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