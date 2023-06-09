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Специалист назвал съевшую россиянина в Египте акулу «любопытной»

Инструктор по дайвингу заявил, что туриста в Египте съела «любопытная» акула
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Инструктор по дайвингу клуба «Нева-Дайверс» Владимир Точилов заявил «Известиям», что российского туриста в Египте съела «любопытная» акула.

«Совсем исключить нападение акулы на человека нельзя. Надо понимать, что акула — это хищник и весьма опасное животное. И поведение акулы всегда будет поведением хищника», — отметил Точилов.

Специалист подчеркнул, что акулы чаще всего обращают внимание на поведение жертвы, когда человек пытает от них уплыть и бьет руками по воде. Соответственно, хищник начнет охотиться на него.

Акула, напавшая на туриста, была «любопытной» акулой, так как такие рыбы не нападают сразу же, а в первое время наблюдают за потенциальной жертвой и интересуются ее поведением.

Почему акулы убивают: нападения хищников связывают с деятельностью людей
Российским туристам придется переждать одну-две недели и сохранять бдительность

О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно ранее в этот день. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное Море.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина на пляже в египетской Хургаде 8 июня.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Кроме того, стало известно, что мать погибшего при нападении акулы в Египте увезли на «скорой» в Балашихе. Как рассказала «Известиям» соседка, женщина тяжело переживает новость о смерти сына.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиям» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.

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