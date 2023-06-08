Мать погибшего при нападении акулы в Египте увезли на скорой в Балашихе

Мать молодого человека, погибшего 8 июня при нападении акулы в Египте, увезли на скорой в подмосковной Балашихе.

По словам соседки, женщина тяжело переживает новость о гибели сына.

О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно ранее в этот день. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиям» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина. На кадрах видно, как хищника ловят несколько десятков человек. Акулу опутали сетями и затащили в одну из лодок.

Генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.

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