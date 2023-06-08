Отец погибшего от нападения акулы в Египте россиянина рассказал подробности

Журналистам «Известий» стали известны подробности гибели россиянина на пляже в Египте. Как рассказал 8 июня отец погибшего мужчины Юрий, трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

«Просто поехали отдохнуть в Египет, сегодня пошли на пляж, произошел инцидент, нападение акулы. Буквально 30 секунд — и всё», — сообщил он.

Мужчина отметил, что раньше хищники никогда не появлялись на данном пляже. По его сведениям, напавшую акулу уже убили.

«Это нелепое стечение обстоятельств, абсолютно безопасный пляж в черте города. Вокруг достаточно большое количество кораблей, яхт, которые отпугивают. Потому что обычно нападают где-то на диких пляжах. Это просто какой-то злой рок. Там была какая-то мясорубка. Позже были найдены останки, тело сложили в пакет и увезли в морг», — добавил он.

Ранее в этот день россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья Хургады. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации провинции сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы.

Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего подтвердили египетские компетентные органы. Акула напала на Владимира П. 1999 года рождения. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Еще одна очевидица рассказала «Известиям», что трагедия произошла буквально за секунду прямо у пляжа — от берега было около 7 м, это был спуск в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Она также отметила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.