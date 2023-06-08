Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на человека
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Авто
Автодилеры сообщили о 14 официально представленных в РФ китайских автобрендах
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Мир
Кулеба по-хамски ответил на идею Эрдогана о расследовании взрыва Каховской ГЭС
Мир
18 человек погибли при взрыве в мечети на севере Афганистана
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Мир
CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при контрнаступлении
Общество
В Истре простились с героически погибшим командиром полка Кузнецовым
Общество
Кириенко посетил пункт временного размещения в Херсонской области
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили три танка Leopard на запорожском направлении

Отец погибшего от нападения акулы в Египте россиянина рассказал подробности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистам «Известий» стали известны подробности гибели россиянина на пляже в Египте. Как рассказал 8 июня отец погибшего мужчины Юрий, трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

«Просто поехали отдохнуть в Египет, сегодня пошли на пляж, произошел инцидент, нападение акулы. Буквально 30 секунд — и всё», — сообщил он.

Мужчина отметил, что раньше хищники никогда не появлялись на данном пляже. По его сведениям, напавшую акулу уже убили.

«Это нелепое стечение обстоятельств, абсолютно безопасный пляж в черте города. Вокруг достаточно большое количество кораблей, яхт, которые отпугивают. Потому что обычно нападают где-то на диких пляжах. Это просто какой-то злой рок. Там была какая-то мясорубка. Позже были найдены останки, тело сложили в пакет и увезли в морг», — добавил он.

Почему акулы убивают: нападения хищников связывают с деятельностью людей
Российским туристам придется переждать одну-две недели и сохранять бдительность

Ранее в этот день россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья Хургады. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации провинции сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы.

Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего подтвердили египетские компетентные органы. Акула напала на Владимира П. 1999 года рождения. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Еще одна очевидица рассказала «Известиям», что трагедия произошла буквально за секунду прямо у пляжа — от берега было около 7 м, это был спуск в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Она также отметила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

Генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023