СМИ сообщили о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на человека

Власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели человека в результате нападения акулы. Об этом 8 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации провинции.

Перед этим вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян сообщал, что какой-либо информации о закрытии пляжей в Хургаде после нападения акулы на россиянина нет, с туристами из РФ все в порядке.

Ранее в этот день россиянин погиб в результате нападения акулы у побережья Хургады. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Генконсул РФ Виктор Воропаев сообщил, что личность погибшего подтвердили египетские компетентные органы. Акула напала на Владимира П. 1999 года рождения. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и Службой национальной безопасности провинции Красное Море.

Генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.