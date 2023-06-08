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Акула убила туриста на курорте в Египте

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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
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В Хургаде в Египте в результате нападения акулы погиб человек. Об этом стало известно в четверг, 8 июня.

Пляж находится рядом с Touristic Villages.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило данную информацию в Telegram-канале.

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«В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении диппредставительства.

Гражданство погибшего не сообщается.

Ранее, в 2022 году, сообщалось о нападении акулы на египетском курорте Хургада на австрийскую туристку. Она скончалась от ранений.

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