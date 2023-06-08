Акула убила туриста на курорте в Египте

В Хургаде в Египте в результате нападения акулы погиб человек. Об этом стало известно в четверг, 8 июня.



Пляж находится рядом с Touristic Villages.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило данную информацию в Telegram-канале.

«В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», — говорится в сообщении диппредставительства.



Гражданство погибшего не сообщается.



Ранее, в 2022 году, сообщалось о нападении акулы на египетском курорте Хургада на австрийскую туристку. Она скончалась от ранений.