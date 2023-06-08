Очевидица рассказала о моменте нападения акулы на россиянина в Хургаде

Очевидица рассказала «Известиям» о моменте нападения акулы у побережья египетской Хургады 8 июня, в результате которого погиб россиянин. По ее словам, всё произошло за секунду.

«Спасатели очень быстро отреагировали, сразу же [прозвучал] свисток, я почему-то сразу почувствовала, что это акула. Схватила телефон и начала кричать «Акулы, спасайтесь!» — рассказала Евгения Ермакова.

По ее словам, это произошло прямо у пляжа — от берега было около 7 м, но это был спуск в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду.

Очевидица также отметила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

«Говорят, что это была пара. <...> Девушку удалось спасти, она очень сильно кричала на пляже, у нее голос разрывался. Не знаю, куда ее увезли», — добавила собеседница.

Кроме того, она отметила, что пришлось очень долго ждать бригаду врачей. По ее словам, приехали три машины скорой помощи, но это произошло спустя час.

О трагедии стало известно ранее в этот день, в соцсетях распространилось видео с места происшествия. Известно, что пляж находится рядом с отелем Dream Beach. В генеральном консульстве России сообщили, что погибшим оказался россиянин 1999 года рождения.

В российской дипмиссии призвали туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.