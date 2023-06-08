Власти Египта сообщили об обследовании напавшей на россиянина акулы

Специалисты выловили и начали лабораторное обследование акулы для установления причин ее нападения на российского туриста возле пляжа в городе Хургада, расположенном на Красном море. Об этом в четверг, 8 июня, сообщило министерство окружающей среды Египта в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Специальная группа министерства окружающей среды Египта в сотрудничестве с другими компетентными органами выловила акулу, ставшую причиной трагедии. Она (акула. — Ред.) была передана в лабораторию для исследования и получения точной информации, необходимой для определения причин ее аномального поведения», — отмечается в сообщении.

Министерство заверило, что результаты экспертизы будут объявлены сразу же по ее завершении.

О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно ранее в этот день. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное Море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное Море.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина на пляже в египетской Хургаде 8 июня.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Кроме того, стало известно, что мать погибшего при нападении акулы в Египте увезли на «скорой» в Балашихе. Как рассказала «Известиям» соседка, женщина тяжело переживает новость о смерти сына.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиям» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.