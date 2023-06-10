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Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов

Путешественники не спешат отказываться от купленных туров на пляжи Красного моря
Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Периодические нападения акул на людей в Египте могут быть вызваны подкормкой рыб организаторами дайвинг-туров, сокращением кормовой базы на глубине или защитой территории, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тот факт, что хищников всё чаще замечают у берегов, связан и с глобальным потеплением, полагают они. 8 июня на египетском курорте от нападения акулы погиб 23-летний россиянин. Это уже третья подобная смерть туриста в Хургаде за последние два года. Однако, несмотря на ЧП, туристы из России не спешат сдавать купленные туры в Египет, рассказали туроператоры. Хотя единичные обращения от путешественников с вопросами о безопасности поступают, признали они.

Смертельные нападения

Для акул нехарактерно охотиться близко к берегу, люди также не являются основным источником пищи для них, рассказала «Известиям» руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер. Однако хищники могут подходить к туристическим местам и нападать на людей в случае совпадения нескольких факторов, отметила она.

отдых египет
Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Охотиться у берега акула может из-за низкой кормовой базы на глубине, а также в случае, если в этом месте подкармливают рыб. В частности, иногда организаторы дайвинга занимаются именно подкормкой акул, чтобы привлекать туристов диковинкой. Напасть на человека этот хищник может, если он голоден, почувствует панику или угрозу для своей территории, — рассказала она.

8 июня в Египте на одном из пляжей Хургады акула напала на россиянина — 23-летний Владимир Попов из Архангельской области погиб. Молодой человек отчаянно звал на помощь, пытался бороться с хищником и грести к берегу. Спасатели не успели помочь ему — акула утянула мужчину на глубину.

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Фото: REUTERS/Grigory Kataev

По заявлению египетских властей, акула-убийца уже поймана. Специалисты должны установить причины нападения хищника на человека.

«Акула передана в лабораторию для исследования и получения точной информации, необходимой для определения причин ее аномального поведения», — отмечается в сообщении министерства окружающей среды страны.

Справка «Известий»

Случаи нападения акул на людей со смертельным исходом фиксируются в Египте регулярно.

Предыдущий был зарегистрирован 3 июля 2022 года. На курорте Сахль-Хашиш (Хургада) погибла туристка из Румынии.

За два дня до этого — 1 июля — в том же месте акула напала на гражданку Австрии. Хищная рыба откусила женщине сначала ногу, а потом руку, пострадавшая скончалась от болевого шока.

В 2020 году в Шарм-эль-Шейхе от акул пострадали туристы с Украины. Ребенок лишился руки, его мать была сильно покусана.

В 2018 году акула убила чешского туриста, который отдыхал с семьей в Марса-Аламе. Мужчина погиб прямо на глазах своих близких.

В 2015 году у побережья Красного моря в Египте акула убила немецкого туриста.

В 2010 году в египетских водах было зарегистрировано шесть нападений акул, в том числе пять необычно близко к берегу. В результате серии нападений погиб немецкий турист и еще четыре иностранца пострадали.

По словам Ирины Мейнцер, акулы не нападают системно.

— Если ЧП произошло на одном из пляжей, не значит, что в этом месте постоянно будут теперь подобные происшествия, — пояснила она.

Тем не менее, Красное море является естественной средой обитания этих хищников, поэтому туристам стоит быть начеку, отметила эксперт.

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Поток идет

Спрос на отдых в Египте со стороны россиян сохраняется, несмотря на широкий резонанс от ЧП, рассказали опрошенные «Известиями» туроператоры. Так, в пресс-службе туроператора Anex Tour сообщили, что первая реакция туристов на инцидент «спокойная». Отмены бронирований там не фиксируют.

Египет отдых
Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Мы дополнительно проинструктировали гидов, они находятся на связи с отдыхающими. Для самих путешественников был проведен дополнительный инструктаж по безопасности на отдыхе, — рассказали в компании.

В сервисе «Слетать.ру» высказали мнение, что если нападения не будут повторятся, ЧП «существенно не отразится на объеме турпотока в страну» — она входит в первую тройку по популярности у туристов.

— Тем не менее и путешественники, и представители бизнеса находятся в ожидании результатов расследования, проводимого египетской стороной. На сегодня нет постановления о признании морского пространства Египта небезопасным или связанным с угрозой для жизни и здоровья. Однако многие прибрежные зоны Хургады уже были ограничены для купания властями страны, — подчеркнули там.

Ожидается, что в ближайшее время местные власти примут дополнительные меры безопасности, в том числе установят ограничительные сетки, рассказали в компании.

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По словам директора Ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, на пляжах, которые принадлежат отелям, туристам нечего опасаться. По его данным, ЧП с российским отдыхающим в Хургаде случилось на никем не охраняемом пляже.

— На пляжах при отелях всегда соблюдаются меры безопасности: есть спасатели, системы наблюдения, а в некоторых случаях и защитные сети. Там туристам не стоит беспокоится. Главное — соблюдать все рекомендации отеля и египетских властей, — отметил он. — Акул стали замечать в Египте около 20 лет назад. Полагаю, их поведение может быть связано с глобальным потеплением — ареал обитания увеличивается.

отдых туристы
Фото: РИА Новости/Павел Львов

По его словам, в ассоциацию обращения об отмене путевок или просьбах о переезде в другие отели пока не поступали.

А вот в пресс-службе туроператора Tez Tour «Известиям» сообщили, что получили от туристов одно обращение о переселении. Там посоветовали туристам обращаться с этой просьбой к гиду отеля, однако добавили, что все пляжи, как и выходы в море, идентичны, «поэтому смена отеля не предоставит туристу качественно новые условия».

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Паника в соцсетях

Однако не все туристы полностью полагаются на заверения туроператоров и властей. Многие делятся в соцсетях своими опасениями касательно отдыха на пляжах Египта. К примеру, известная российская певица Рита Дакота рассказала своим подписчикам в одной из соцсетей, что подумывает отказаться от тура.

«Агент уверяет, что в отеле, куда мы едем, натянута самая безопасная сетка, но все равно стремно», — написала она.

Туристы стали больше интересоваться тем, в каких отелях установлены сетки от акул, писали СМИ. Кроме того, как сообщал Telegram-канал «Крыша Турдома», некоторые отдыхающие из-за происшествия начали жаловаться на то, что их практически не выпускают из отеля.

«Выход на пляж закрыли, внутри этого квадрата жара и дышать нечем. Не знаем, что делать нам тут еще семь дней», — приводит канал сообщение путешественников.

отдых туристы египет
Фото: РИА Новости/Павел Львов

Акулы — не единственная опасность на пляжах Египта. Как рассказала «Известиям» аллерголог телемедицинского сервиса «Доктис» Ксения Кузьмичева, если вы отправляетесь на отдых, стоит постараться обезопасить себя и от укусов медуз.

— При контакте они выбрасывают вещество, которое оборачивается фактически химическим ожогом для потерпевшего. Если у вас нет аллергии, можно просто ополоснуть место ожога пресной водой. На всякий случай рекомендуется принять антигистаминный препарат и болеутоляющее из аптечки, также можно намазать антигистаминный гель на место покраснения. Не забывайте пить побольше воды, — отметила эксперт.

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Однако в случаях, когда отек распространяется или появились высыпания в местах, куда медуза не жалила, стоит обратиться к врачу, посоветовала она.

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