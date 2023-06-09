Съевшая россиянина в Египте акула могла быть беременна

Убившая российского туриста в Египте акула могла быть беременна. Об этом в пятницу, 9 июня, биологи рассказали «Известиям».

«Поскольку она не может полноценно гоняться за рыбой, за добычей, она пришла по старой памяти на место, где есть легкая добыча», — считает морской биолог Дмитрий Орлов.

Спрос на туры в Хургаду не упал, российские туристы не собираются возвращать билеты даже после случившегося. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров на месте выяснил новые подробности.

По его словам, на данный момент практически все пляжи в Хургаде пустуют. Видны только спасатели и охрана, которые следят за тем, чтобы в воду никто не зашел.

Однако по информации Российского союза туриндустрии, спрос среди россиян на отдых на Красном море по-прежнему высок.

Хайдаров побывал в отеле, где проживал погибший россиянин. Сейчас там происходит полный ажиотаж, передает он, внутри находится большое количество людей, а также есть много новых приезжающих.

По данным корреспондента, акула, убившая в четверг россиянина всего в 30 м от берега, находилась в разрешенной для плавания зоне с водными аттракционами и могла атаковать родителей с детьми. Гигантская тигровая акула вцепилась 23-летнему россиянину в ногу и утянула на дно.

В Красном море проживает около 20 видов акул. Самый опасный вид — мако, которую также называют чернорылая, белоголовая, длиннокрылая и тигровая. Чтобы прокормиться, такие акулы часто поджидают добычу на мелководье или близ коралловых рифов, где любят заниматься дайвингом.

Американские ученые даже составили карту нападений акул, которая показала, что нападения на людей чаще всего происходят на побережьях США и Австралии, однако смертельные случаи преобладают именно в ЮАР и Египте.

О гибели 23-летнего россиянина из-за нападения акулы у побережья Хургады стало известно накануне. Пляж, где произошла трагедия, находится рядом с отелем Dream Beach.

Позднее СМИ сообщили, что власти провинции Красное море в Египте распорядились закрыть все пляжи Хургады после гибели мужчины. Генконсул РФ Виктор Воропаев добавил, что личность погибшего россиянина подтвердили египетские компетентные органы. Дипмиссия находится в постоянном контакте с полицией и службой национальной безопасности провинции Красное море.

В этот же день в Сети появилось видео, предположительно, поимки акулы, которая напала на россиянина на пляже в египетской Хургаде 8 июня.

Отец погибшего Юрий рассказал «Известиям», что трагедия произошла буквально в течение 30 секунд по нелепому стечению обстоятельств.

Кроме того, стало известно, что мать погибшего при нападении акулы в Египте увезли на скорой в Балашихе. Как рассказала «Известиям» соседка, женщина тяжело переживает новость о смерти сына.

Еще одна очевидица в разговоре с «Известиям» отметила, что трагедия произошла прямо у пляжа, у спуска в море. Спасатели пытались подплыть к мужчине, но хищник утащил его под воду. Кроме того, она уточнила, что погибший отдыхал не один, а с девушкой, ее успели спасти.

В свою очередь, генконсульство РФ призвало туристов сохранять бдительность при нахождении в воде, соблюдать запреты египетских властей на купание и дайвинг, а также соблюдать сигналы береговой охраны к выходу на сушу.