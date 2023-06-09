Прокуратура в США будет добиваться скорейшего суда над Трампом

Специальный прокурор США Джек Смит 9 июня заявил, что предъявление обвинений экс-президенту Дональду Трампу по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами говорит о том, что в США закон одинаков для всех.

В ходе своего выступления в Вашингтоне он отметил, что законы по защите информации, касающейся национальной безопасности, являются ключевыми с точки зрения безопасности страны. Их нарушение создает угрозу для США. По его словам, «соблюдение принципа верховенства закона является основополагающим для министерства юстиции США».

«В нашей стране есть один свод законов, и он одинаков для всех», — подчеркнул Смит, говоря об обвинениях в отношении Трампа.

Также спецпрокурор заявил, что сторона обвинения намерена добиваться скорейшего проведения суда в штате Флорида Трампом.

«Мой аппарат будет добиваться скорейшего проведения судебного процесса по этому делу в соответствии с интересами общественности и правами обвиняемого. Мы с нетерпением ждем возможности представить свои аргументы суду присяжных в Южном округе Флориды», — сказал Смит.

Ранее в этот день Трампу предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию.

Также 9 июня Трамп решил поменять адвокатов, которые представляли его интересы в расследовании по факту ненадлежащего обращения с секретными документами. В частности, юристы Джим Трасти и Джон Роули прекратили работу по данному делу.

Накануне власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали его в суд в следующий вторник. Бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами 13 июня в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти 8 июня назвал «немыслимой» ситуацию с обвинениями от действующего президента Штатов Джо Байдена своему основному конкуренту на предстоящих выборах. Маккарти отметил, что каждый американец, который верит в верховенство закона, поддерживает бывшего лидера страны перед лицом этой вопиющей несправедливости.

7 июня американская прокуратура уведомила бывшего президента США о ведении против него уголовного расследования.

В тот же день бывший вице-президент США Майк Пенс выразил надежду, что министерство юстиции США не предъявит обвинения Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах. По его словам, это вызовет раскол в стране.

26 апреля адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.