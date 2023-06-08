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Бывший вице-президент США предрек раскол в стране из-за обвинений Трампу

Бывший вице-президент США Пенс: предъявление обвинений Трампу приведет к расколу в стране
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший вице-президент США Майк Пенс 7 июня выразил мнение, что министерство юстиции США не предъявит обвинения экс-президенту Дональду Трампу по делу о найденных в его резиденции секретных документах.

«Во-первых, я думаю, что это привело бы к ужасному расколу в стране», — приводит его слова CNN.

Также Пенс отметил, что предъявление обвинений Трампу станет «ужасным посланием всему миру», поскольку США, по его словам, являются символом справедливости и демократии.

«Мы — эмблема демократии, мы — символ справедливости в мире, и серьезное дело, которое уже однажды произошло в Нью-Йорке, связанное с обвинением бывшего президента Соединенных Штатов, посылает ужасный сигнал миру. Я надеюсь, что министерство юстиции передумает и решит эти вопросы без предъявления обвинения», — резюмировал бывший вице-президент.

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В этот же день газета Politico сообщила, что американская прокуратура уведомила бывшего президента США Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования.

Ранее, 26 апреля, адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Джо Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

2 сентября агенты ФБР при обыске в доме Трампа изъяли почти сотню документов различных уровней секретности.

После этого, 22 сентября, Трамп заявил, что все документы, которые он вывез из Белого дома в свое поместье в Мар-А-Лаго во Флориде, он рассекретил, будучи президентом.

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