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Захарова назвала Зеленского «недовольной чупакаброй» за критику ООН

Захарова ответила на критику Зеленского к ООН по ГЭС словами «чупакабра недовольна»
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 7 июня, прокомментировала критические высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) из-за их позиции по наводнению в результате взрыва дамбы на Каховской ГЭС.

«Чупакабра недовольна», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день украинский лидер раскритиковал ООН и МККК за то, что их представители так и не приехали в зону бедствия, несмотря на то, что катастрофа произошла еще накануне.

Тогда же сообщалось, что сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон, чтобы провести оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Как рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в Херсон также прибыли члены еще пяти агентств и неправительственных организаций.

Минувшей ночью прошло заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, на котором постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что прорыв ГЭС стал результатом преступной деятельности Киева.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

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