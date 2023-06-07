ООН проведет оценку ситуации на Каховской ГЭС

Сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон, чтобы провести оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Об этом в среду, 7 июня, заявил на брифинге представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Кроме того, в Херсон прибыли члены еще пяти агентств и неправительственных организаций. По словам Дюжаррика, они занимаются координацией помощи с местными властями.

Минувшей ночью прошло заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, на котором постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что прорыв ГЭС стал результатом преступной деятельности Киева.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта. «Резервуар, который образует дамба, — это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей», — сказал он.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.



Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.