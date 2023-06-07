Зеленского возмутила реакция ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован и шокирован реакцией ООН и Красного Креста на события на Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом он сказал в среду, 7 июня, в интервью немецкой газете Bild.

Как рассказал изданию украинский лидер, он поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и узнал у него, что ООН и Красный Крест не дали ответа на запрос о помощи в связи с ЧП.

«Мы не получили ответа. Я в шоке. А если и была реакция, то очень дипломатичная», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский назвал случившееся трагедией, «экологической и человеческой катастрофой».

В разговоре с газетой политик не дал четкого ответа, началось ли контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Вы это почувствуете [когда начнется наступление]», — сказал он.

Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) прибыли в Херсон, чтобы провести оценку ситуации с разрушением Каховской ГЭС. Как рассказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в Херсон также прибыли члены еще пяти агентств и неправительственных организаций.

Минувшей ночью прошло заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, на котором постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что прорыв ГЭС стал результатом преступной деятельности Киева.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс подчеркнул, что разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обоих участников украинского конфликта.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, 6 июня, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Сама станция практически ушла под воду.

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Как сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, Киев совершил подрыв Каховской ГЭС с целью перебросить подразделения и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту прорыва дамбы Каховской ГЭС Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.