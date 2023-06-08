Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные в Москве и других городах России

В предстоящие выходные в Москве будет прохладно и облачно, а в Омске, Волгограде и Ростове-на-Дону ожидается по-настоящему летняя погода. Такой прогноз дал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в среду, 7 июня.

«Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, суббота, 10 июня, в Москве будет облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит 18 градусов. В воскресенье, 11 июня, будет также облачно с прояснениями, но чуть прохладнее — температура воздуха достигнет 17 градусов», — сообщил он.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Ростове-на-Дону и Омске, где ожидается от 25 до 30 градусов тепла. Холоднее всего будет в Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Самаре, Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде, где ожидаемая температура составит от 16 до 19 градусов.

Как сообщил ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, лето 2023 года в Москве будет «раскачиваться» практически весь июнь. По его словам, купальный сезон будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле.

Кроме того, 7 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам 17–18 градусов днем на выходных. Он отметил, что такой температурный фон соответствует началу мая. При этом в середине недели прогнозируется 21–23 градуса тепла.