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Синоптик спрогнозировал отсутствие летней жары в Москве весь июнь

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Лето 2023 года в Москве будет «раскачиваться» практически весь июнь, купальный сезон будет будет открыт лишь во второй половине месяца, а настоящая жара придет в июле. Об этом 7 июня рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. А настоящая жара придет только в июле», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Как заявил Тишковец, после четырех суток холодной погоды в 7 июня в Москве потеплело до положенной летом климатической нормы.

«В пятницу (9 июня. — Ред.) пройдет атмосферный фронт окклюзии, связанный с очередным атлантическим циклоном, из-за чего в небе появятся башенки кучево-дождевых облаков, возвещающих о себе канонадой гроз и скоротечными ливнями. Дневная температура — плюс 20-25», — сообщил специалист.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 июня уведомил, что в ближайшие выходные дневная температура воздуха в столице составит 17–18 градусов, что соответствует началу мая. В середине недели днем ожидается 21–23 градуса тепла.

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