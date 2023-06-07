Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о возможном росте ВВП России на 1–2% в 2023 году
Авто
В Москве запустили беспилотное такси
Мир
Бывший вице-президент США Пенс объявил об участии в президентских выборах
Мир
Возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла в 101 год
Мир
В Херсонской области запустили комплекс противоэпидемиологических мер
Экономика
Путин поблагодарил бизнесменов за работу по преодолению последствий санкций
Политика
Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября
Политика
ЦИК утвердила проведение ДЭГ в сентябре для 24 регионов
Общество
На спасателей в Новой Каховке сбросили взрывное устройство
Происшествия
Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае
Общество
Из-за аварии на теплотрассе во Владивостоке без воды остались 23 тыс. человек
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Муж Елены Блиновской не явился в суд на обжалование меры пресечения

0
Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемый по делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей, не явился в суд на рассмотрение жалобы об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент «Известий» из зала суда 7 июня.

Как следует из материалов, оглашенных в Московском городском суде, Блиновский направил заявление, в котором говорится, что он не желает участвовать в заседании апелляционной инстанции и просит рассмотреть жалобу своих адвокатов без него.

В ходе заседания Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника без удовлетворения.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов он не признал.

В середине мая суд запретил мужчине использовать средства связи и интернет. Исключение распространяется на вызов бригады скорой помощи, полицейских или экстренных служб. Кроме того, в исключение вошло общение Блиновского со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей. В конце месяца Пресненский районный суд Москвы наложил арест на 136 банковских счетов супругов.

Самой Блиновской 27 апреля предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке уехать в Белоруссию на арендованном авто. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023