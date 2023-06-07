Муж Елены Блиновской не явился в суд на обжалование меры пресечения

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей, обвиняемый по делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей, не явился в суд на рассмотрение жалобы об избрании ему меры пресечения, передает корреспондент «Известий» из зала суда 7 июня.

Как следует из материалов, оглашенных в Московском городском суде, Блиновский направил заявление, в котором говорится, что он не желает участвовать в заседании апелляционной инстанции и просит рассмотреть жалобу своих адвокатов без него.

В ходе заседания Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании Блиновскому меры пресечения в виде запрета определенных действий, а апелляционную жалобу его защитника без удовлетворения.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов он не признал.

В середине мая суд запретил мужчине использовать средства связи и интернет. Исключение распространяется на вызов бригады скорой помощи, полицейских или экстренных служб. Кроме того, в исключение вошло общение Блиновского со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей. В конце месяца Пресненский районный суд Москвы наложил арест на 136 банковских счетов супругов.

Самой Блиновской 27 апреля предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Блогера задержали при попытке уехать в Белоруссию на арендованном авто. Вместе с ней были задержаны еще двое мужчин. На следующий день суд отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», то есть схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.