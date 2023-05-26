Суд признал законным наложение ареста на 136 счетов Блиновских

Пресненский районный суд Москвы в рамках уголовного дела признал законным наложение арестов на имущество Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба суда.

Также законным признано наложение ареста на 136 счетов супругов.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 918 млн рублей в период с 2019 по 2021 год, а также в отмывании денег, которые были получены преступным путем. Ее задержали 27 апреля 2023 года.

Она купила билет на самолет до Казахстана, чтобы запутать оперативников, а сама села в Maybach и направилась в сторону Белоруссии.

22 мая Московский городской суд подтвердил домашний арест Блиновской. Мера пресечения действительна до 26 июня.

Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК России («Пособничество уклонению от уплаты налогов») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, добытых преступным путем»). Свою вину по уголовному делу о соучастии в неуплате налогов он не признал. В середине мая суд запретил мужчине использовать средства связи и интернет. Исключение распространяется на вызов бригады скорой помощи, полицейских или экстренных служб. Кроме того, в исключение вошло общение Блиновского со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

6 мая сообщалось, что на счетах Блиновской и ее мужа арестованы сотни миллионов рублей.