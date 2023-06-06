«Известия» показали кадры с Северо-Крымского канала

Прорыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) никак не повлиял на уровень воды в Северо-Крымском канале (СКК), сообщил корреспондент «Известий» 6 июня.

На кадрах показан один из самых полноводных и наиболее протяженных участков СКК — от города Джанкоя на севере Крыма до села Владиславовки на востоке республики.

«По словам местных жителей, поливные работы ведутся согласно графику. События в Новой Каховке никак не повлияли на уровень воды. Все по расписанию», — отметил корреспондент.

Он также напомнил, что Крым на протяжении восьми лет, с 2014 года по 2022-й, жил «в режиме водной блокады со стороны Украины». Однако за это время в республике успели построить дополнительные резервуары, соорудить водохранилища, которые благодаря обильным осадкам в последнее время постоянно находятся на максимальном уровне, подчеркнул корреспондент.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС. Ремонт объекта мешают вести обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. Вода из Днепра уже начала поступать на улицы Новой Каховки.

Кроме того, Леонтьев сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины. Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Угрозы подтопления в Крыму в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции нет, однако существует риск обмеления СКК.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.