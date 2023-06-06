Аксенов сообщил об отсутствии угрозы подтопления в Крыму из-за прорыва Каховской ГЭС

Угрозы подтопления в Крыму в результате прорыва Каховской гидроэлектростанции нет, однако существует риск обмеления Северо-Крымского канала (СКК). Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале 6 июня.

Аксенов также отметил, что питьевой воды в СКК более, чем достаточно.

«В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 млн куб. м. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15–20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», — подчеркнул глава республики.

Он уточнил, что сейчас проводятся работы по минимизации потерь воды в канале.

Утром 6 июня мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. Обстрел был произведен, согласно информации местных властей, украинской стороной из РСЗО «Ольха». Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м.

Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС. Ремонт объекта мешают вести обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в свою очередь сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек.

Кроме того, Леонтьев сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.