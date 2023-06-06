Разрушена половина пролетов Каховской ГЭС

Половина пролетов Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) разрушилась. Об этом 6 июня сообщили в экстренных службах.

«Разрушились уже 14 из 28 пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается», — рассказал собеседник ТАСС.

Глава города Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что осуществить ремонт ГЭС не удается из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Несмотря на то, что украинские войска обстрелами не дают проводить ремонтные работы, наши гражданские и военные инженеры люди отважные, они выезжают на станцию и поддерживают ее работу», — приводит его слова «РИА Новости».

6 июня глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС в зону возможного подтопления попадают 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тыс. человек. При этом он отметил, что крупным населенным пунктам угрозы нет.

Ранее в этот день Леонтьев заявил, что удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.

Леонтьев также сообщил, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала (СКК) нет, так как головная станция находится выше плотины.

Каховская ГЭС замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров. ГЭС находится в 100 км выше Черного моря и в 60 км выше Херсона. Расположена в 5 км от города Новая Каховка. Разрушение станции может привести к гибели тысяч людей и затоплению несколько десятков поселений.