«Известия» показали кадры с места хранения напитка «Мистер Сидр»

Корреспондент «Известий» Игорь Капориков показал кадры с места производства напитка «Мистер Сидр» в поселке Винтай Самарской области на территории бывшего ДОСААФ.

Судя по всему, на кадрах представлена подготовленная к транспортировке партия напитков, разлитых по бутылкам. Кроме сидра, в ассортименте были также коктейли. Капориков показал напиток красного цвета в пластиковых бутылках. Журналист отметил, что пить такой напиток опасно.

На записи также видно место хранения использованных во время производства напитка бутылок, в помещении их сотни. На дне тары — мутная жидкость.

«Возможно, в дальнейшем эти бутылки будут использоваться в производстве», — заключил Капориков.

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.

В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали.

Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в главное следственное управление ведомства.

После этого такую контрафактную продукцию начали искать в регионах России. Например, в Новокузнецке 6 июня в складских помещениях была обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве 83 тыс. л стоимостью более 12 млн рублей. Обнаруженная продукция была изъята и передана на хранение уполномоченному представителю АО «Росспиртпром».