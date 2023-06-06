В Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на 12 млн рублей

В Новокузнецке изъята контрафактная алкогольная продукция на общую сумму 12 млн рублей. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

«В складских помещениях обнаружена алкогольная и спиртосодержащая продукция в количестве 83 тыс. л стоимостью более 12 млн рублей, хранение которой осуществлялось без фиксации информации о ее обороте в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Обнаруженная продукция была изъята и передана на хранение уполномоченному представителю АО «Росспиртпром».

Ранее, 5 июня, в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

По данным «Известий», в Нижегородской области два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения.

В Самарской области два человека погибли, 14 пострадали.

Также власти Удмуртии заявили об отравлении двух человек в регионе, они находятся в критическом состоянии.

Предпринимателя, который занимается поставками алкогольной продукции, задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в главное следственное управление ведомства.