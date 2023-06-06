США заблокировали полеты турецкой авиакомпании в РФ на Boeing 737 MAX

Власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX, рассказали «Известиям» два источника среди российских перевозчиков.

После этого Southwind обратилась к авиакомпаниям РФ c просьбой перевезти ее пассажиров с уже проданными билетами, рассказал источник в одном из крупнейших перевозчиков в РФ. Собеседник в другой организации подтвердил, что Southwind с аналогичным запросом выходила и к ним.

Напрямую запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут. Вероятнее всего они или пригрозили санкциям, или внесли самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что фактически блокирует возможность обслуживать их за границей, отметил топ-менеджер в третьей российской авиакомпании. Последний такой список Бюро промышленности и безопасности минторга США опубликовало 3 марта — в нем самолетов Southwind еще не было, убедились «Известия».

В пресс-службе турецкой авиакомпании не ответили на запрос редакции. Гендиректор туроператора Pegas Touristik (с которым, по данным источников, аффилирована Southwind) Анна Подгорная в разговоре с «Известиями» лишь сообщила, что проданных туров эта ситуация не коснется.

«Туров не коснется. Есть другие авиакомпании, другие воздушные суда», — отметила она.

При этом Подгорная добавила, что лично у нее нет никаких официальных бумаг относительно запрета полетов для Southwind.

«Ни от авиакомпании, ни от того, кто этот запрет инициировал», — уточнила гендиректор Pegas Touristik.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ветром задуло: США заблокировали полеты турецкой Southwind в РФ на Boeing 737 MAX