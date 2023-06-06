Ветром задуло: США заблокировали полеты турецкой Southwind в РФ на Boeing 737 MAX
Власти США заблокировали для Southwind возможность выполнять полеты в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX. Об этом «Известиям» рассказали два источника на отечественном авиарынке. Southwind — турецкая авиакомпания, созданная весной 2022 года специально для перевозки российских туристов в республику после введения санкций в отношении авиаотрасли РФ. Перевозчик уже обратился к нескольким организациям с просьбой перевезти его пассажиров по уже проданным билетам. Какие еще варианты есть у компании — разбирались «Известия».
Новые запреты
Власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX, рассказали «Известиям» два источника среди российских перевозчиков.
После этого Southwind обратилась к авиакомпаниям РФ c просьбой перевезти ее пассажиров с уже проданными билетами, рассказал источник в одном из крупнейших перевозчиков в РФ. Собеседник в другой организации подтвердил, что Southwind с аналогичным запросом выходила и к ним.
Напрямую запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут. Вероятнее всего, они или пригрозили санкциями, или внесли самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что фактически блокирует возможность обслуживать их за границей, отметил топ-менеджер в третьей российской авиакомпании. Последний такой список Бюро промышленности и безопасности минторга США опубликовало 3 марта — в нем самолетов Southwind еще не было, убедились «Известия».
В пресс-службе турецкой авиакомпании не ответили на запрос редакции. Гендиректор туроператора Pegas Touristik (с которым, по данным источников, аффилирована Southwind) Анна Подгорная в разговоре с «Известиями» лишь сообщила, что проданных туров эта ситуация не коснется.
— Туров не коснется. Есть другие авиакомпании, другие воздушные суда, — отметила она.
При этом Анна Подгорная добавила, что лично у нее нет никаких официальных бумаг относительно запрета полетов для Southwind — «ни от авиакомпании, ни от того, кто этот запрет инициировал».
«Известия» направили запросы в Минтранс РФ и в Росавиацию, а также в минторг США.
С севера на юг
Southwind Airlines — это турецкая чартерная авиакомпания, созданная весной 2022 года в Анталье туристическим холдингом Pegas Touristik специально для перевозок россиян на курорты республики. После начала СВО и введения западных санкций в отношении авиаотрасли РФ многие самолеты отечественных организаций стали арестовывать за границей и отказывать в техобслуживании.
Флот Southwind частично состоит из бывших самолетов российской Nordwind Airlines (также входит в холдинг Pegas Touristik), для полетов также привлекались ее экипажи, сообщали «Известиям» еще в прошлом году источники на авиарынке. Сегодня, согласно данным Flightradar и Planespotter, у новообразованного турецкого перевозчика в парке восемь Airbus и Boeing, среди которых лишь три Boeing 737 MAX. Авиакомпания ожидает получение еще одного MAX, который ранее числился в парке российской S7 Airlines. При этом в Россию в последнее время полеты выполнялись лишь на двух MAX с бортовыми номерами TC-GRJ и TC-GRO. Оба они принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation.
По данным Flightradar, последние полеты в РФ на них были выполнены 1 июня (в Уфу и Новосибирск соответственно). Позже эти самолеты были поставлены на рейсы из Антальи в Германию и Швейцарию.
Cамолеты Airbus A321 авиакомпании Southwind Airlines
До фактической блокировки полетов в РФ на Boeing 737 MAX Southwind выполняла на этих самолетах по 10–12 разворотных рейсов в неделю в города России — Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород, подсчитали «Известия» на основе данных Flightradar.
С июня перевозчик ставит на часть из этих рейсов самолеты Airbus A321, следует из информации сервиса. Вместе с тем, по данным аэропорта Уфы, с 6 июня полеты из этого города на курорты Бодрума и Антальи начнет и другой российский чартерный перевозчик — Azur Air. В пресс-службе этой авиакомпании отказались от комментариев.
Часть рейсов из Антальи в российские города всё же были отменены. Например, полет в Новосибирск, который должен был состояться 2 июня, два рейса в Самару (3 и 4 июня) и один в Нижний Новгород (3 июня), следует из данных Flightradar и онлайн-табло аэропортов.
Ранее туроператоры также обратили внимание на сокращение полетной программы Southwind в Анталью с вылетом из Оренбурга: в конце апреля перевозчик выполнял рейсы ежедневно, а уже к концу мая в расписании остались только три вылета в неделю, сообщал профильный портал Tourdom.ru.
Не трагедия
Ограничение полетов в Россию для Boeing MAX компании Southwind неприятно, но не критично, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По словам эксперта, ситуация не окажет существенного влияния на объемы перевозок.
— Сейчас количество рейсов в Турцию превышает необходимое, поэтому новость может ударить только по самому Pegas Touristik. Но возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы далее? Southwind не столь критичен для рынка, гораздо больше пассажиров перевозят другие турецкие и российские авиакомпании, — пояснил эксперт.
Кроме того, из-за того, что глубина продаж была не очень большая, ситуация с Southwind затронет небольшое количество пассажиров — несколько тысяч, уточнил эксперт.
— Но емкости есть и у других перевозчиков. Southwind однозначно удастся договориться с ними и, скорее всего, их пассажиров перевезут без проблем, — заключил Артур Мурадян.
По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, главная проблема заключается не в Southwind, а в том, что США продолжают оказывать давление на РФ и третьи страны, с которыми мы взаимодействуем. Сейчас под удар попала небольшая авиакомпания, но для нее российский рынок важен. Понятно, что так же надавить на Turkish Airlines вряд ли получится, но не исключено, что под удар подпадут другие перевозчики, отметил эксперт.