Ветром задуло: США заблокировали полеты турецкой Southwind в РФ на Boeing 737 MAX

Власти США заблокировали для Southwind возможность выполнять полеты в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX . Об этом «Известиям» рассказали два источника на отечественном авиарынке. Southwind — турецкая авиакомпания, созданная весной 2022 года специально для перевозки российских туристов в республику после введения санкций в отношении авиаотрасли РФ . Перевозчик уже обратился к нескольким организациям с просьбой перевезти его пассажиров по уже проданным билетам. Какие еще варианты есть у компании — разбирались «Известия».

Новые запреты

Власти США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX , рассказали «Известиям» два источника среди российских перевозчиков.

После этого Southwind обратилась к авиакомпаниям РФ c просьбой перевезти ее пассажиров с уже проданными билетами , рассказал источник в одном из крупнейших перевозчиков в РФ. Собеседник в другой организации подтвердил, что Southwind с аналогичным запросом выходила и к ним.

Напрямую запретить полеты турецкому перевозчику в Россию власти США не могут. Вероятнее всего, они или пригрозили санкциями, или внесли самолеты Southwind Airlines в свой санкционный список, что фактически блокирует возможность обслуживать их за границей , отметил топ-менеджер в третьей российской авиакомпании. Последний такой список Бюро промышленности и безопасности минторга США опубликовало 3 марта — в нем самолетов Southwind еще не было, убедились «Известия».

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В пресс-службе турецкой авиакомпании не ответили на запрос редакции. Гендиректор туроператора Pegas Touristik (с которым, по данным источников, аффилирована Southwind) Анна Подгорная в разговоре с «Известиями» лишь сообщила, что проданных туров эта ситуация не коснется.

— Туров не коснется. Есть другие авиакомпании, другие воздушные суда , — отметила она.

При этом Анна Подгорная добавила, что лично у нее нет никаких официальных бумаг относительно запрета полетов для Southwind — «ни от авиакомпании, ни от того, кто этот запрет инициировал» .

«Известия» направили запросы в Минтранс РФ и в Росавиацию, а также в минторг США.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С севера на юг

Southwind Airlines — это турецкая чартерная авиакомпания, созданная весной 2022 года в Анталье туристическим холдингом Pegas Touristik специально для перевозок россиян на курорты республики . После начала СВО и введения западных санкций в отношении авиаотрасли РФ многие самолеты отечественных организаций стали арестовывать за границей и отказывать в техобслуживании.

Флот Southwind частично состоит из бывших самолетов российской Nordwind Airlines (также входит в холдинг Pegas Touristik), для полетов также привлекались ее экипажи, сообщали «Известиям» еще в прошлом году источники на авиарынке. Сегодня, согласно данным Flightradar и Planespotter, у новообразованного турецкого перевозчика в парке восемь Airbus и Boeing, среди которых лишь три Boeing 737 MAX. Авиакомпания ожидает получение еще одного MAX, который ранее числился в парке российской S7 Airlines . При этом в Россию в последнее время полеты выполнялись лишь на двух MAX с бортовыми номерами TC-GRJ и TC-GRO. Оба они принадлежат американскому лизингодателю Air Lease Corporation .

По данным Flightradar, последние полеты в РФ на них были выполнены 1 июня (в Уфу и Новосибирск соответственно) . Позже эти самолеты были поставлены на рейсы из Антальи в Германию и Швейцарию.

Cамолеты Airbus A321 авиакомпании Southwind Airlines Фото: Southwind Airlines

До фактической блокировки полетов в РФ на Boeing 737 MAX Southwind выполняла на этих самолетах по 10– 12 разворотных рейсов в неделю в города России — Уфу, Самару, Новосибирск, Оренбург, Калининград и Нижний Новгород , подсчитали «Известия» на основе данных Flightradar.

С июня перевозчик ставит на часть из этих рейсов самолеты Airbus A321 , следует из информации сервиса. Вместе с тем, по данным аэропорта Уфы, с 6 июня полеты из этого города на курорты Бодрума и Антальи начнет и другой российский чартерный перевозчик — Azur Air . В пресс-службе этой авиакомпании отказались от комментариев.

Часть рейсов из Антальи в российские города всё же были отменены . Например, полет в Новосибирск, который должен был состояться 2 июня, два рейса в Самару (3 и 4 июня) и один в Нижний Новгород (3 июня), следует из данных Flightradar и онлайн-табло аэропортов.

Ранее туроператоры также обратили внимание на сокращение полетной программы Southwind в Анталью с вылетом из Оренбурга: в конце апреля перевозчик выполнял рейсы ежедневно, а уже к концу мая в расписании остались только три вылета в неделю, сообщал профильный портал Tourdom.ru.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Не трагедия

Ограничение полетов в Россию для Boeing MAX компании Southwind неприятно, но не критично , считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По словам эксперта, ситуация не окажет существенного влияния на объемы перевозок .

— Сейчас количество рейсов в Турцию превышает необходимое, поэтому новость может ударить только по самому Pegas Touristik. Но возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы далее? Southwind не столь критичен для рынка, гораздо больше пассажиров перевозят другие турецкие и российские авиакомпании , — пояснил эксперт.

Кроме того, из-за того, что глубина продаж была не очень большая, ситуация с Southwind затронет небольшое количество пассажиров — несколько тысяч , уточнил эксперт.

— Но емкости есть и у других перевозчиков. Southwind однозначно удастся договориться с ними и, скорее всего, их пассажиров перевезут без проблем , — заключил Артур Мурадян.

Фото: Global Look Press/Darryl Dyck