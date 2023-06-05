США сфокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке после решения ОПЕК+

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 5 июня заявил, что США фокусируются на сохранении баланса на нефтяном рынке ради интересов американской экономики после решения Саудовской Аравии сократить добычу.

«Мы продолжим фокусироваться на том, чтобы обеспечивать баланс спроса и предложения <…> Президент намерен фокусироваться на том, что является наилучшим для американского народа и нашей экономики», — сообщил он журналистам.

По словам Кирби, Вашингтон будет стремиться отвечать этим потребностям в своих дальнейших действиях.

Заседание ОПЕК+, на котором было принято решение, состоялось 4 июня. Как говорится в коммюнике альянса, такой шаг сделан для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, создания долгосрочной предсказуемости.

Директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов сказал «Известиям» 4 июня, что в итоге рынок получил сигнал, что ОПЕК+ продолжает сдерживать цены на нефть. По его словам, это выгодно всем членам ОПЕК+. Он предположил, что цена на нефть постепенно стабилизируется и начнет восстанавливаться к $80 за баррель.

5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.