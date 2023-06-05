В Кремле указали на значимость формата ОПЕК+ для обеспечения стабильности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат ОПЕК+ остается значимым для обеспечения стабильности на мировых энергорынках.

Таким образом он прокомментировал прошедшую встречу стран ОПЕК+ в Вене, где Россия продлила свое добровольное сокращение добычи нефти на весь 2024 год.

«РФ является участницей этого совместного понимания, формат продолжает работу. Есть договоренности, которым все будут следовать», — сказал он в разговоре с журналистами 5 июня.

Данный формат сохраняет свою важность и свое значение для обеспечения стабильности на международных энергетических рынках, подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне прошла встреча стран ОПЕК+, где представители договорились о корректировке общего уровня нефтедобычи до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Данное решение было принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также для создания предсказуемости в долгосрочной перспективе.

О том, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он отметил, что общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года дойдет до отметки в 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года.

При этом Саудовская Аравия в июле 2023 года на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Тогда Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.