Новак рассказал об общем сокращении странами ОПЕК+ добычи нефти на 3,66 млн баррелей

Общее сокращение добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года. Об этом заявил зампред правительства РФ Александр Новак 4 июня по итогам министерской встречи стран — членов организации в Вене.

«Это добровольно, но будет зависеть от требуемого уровня добычи, согласованного на 35-й министерской встрече ОПЕК+ 4 июня 2023 года. Общее сокращение добычи странами ОПЕК+ до конца 2024 года составит 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года», — Новак.

Он уточнил, что сокращение нефтедобычи могут произвести Нигерия, Конго и Ангола по итогам прохождения независимой экспертизы трех компаний, которые оценивают производственную мощность стран в области добычи нефти. По словам министра, благодаря данным от этих источников ОПЕК сможет решать, какого курса придерживаться.

«Мы видим баланс спроса и предложения на мировом рынке, в том числе благодаря решениям, которые принимает ОПЕК+. Сегодня мы отмечаем рост спроса, особенно в летний период, в связи с ростом авиаперевозок, — отметил Новак.

Зампред правительства также подчеркнул, что ранее заявленные условия от мая этого года по добровольному сокращению нефти в настоящий момент перевыполняются.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам прошедшей встречи в Вене страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Вместе с тем Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год.

При этом Саудовская Аравия в июле 2023 года на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.