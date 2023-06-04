Реклама
Прямой эфир
Мир
Бывший врач Белого дома заявил о плохой профпригодности Байдена для управления страной
Мир
Саудовская Аравия с июля на месяц сократит нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки
Мир
Бельгия потребует у Киева объяснений из-за применения ее оружия под Белгородом
Спорт
Путин указал на способность самбо воспитать стойкость и самодисциплину человека
Мир
Страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти в 2024 году
Мир
Экс-разведчик США восхитился развитием в России IT и сферы услуг
Общество
Суд арестовал двух белгородских бизнесменов по делу о мошенничестве
Происшествия
Самолет «Победы» повредила спецтехника в аэропорту Сочи
Мир
В США выразили уверенность в успехе контрнаступления Украины
Мир
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей
Мир
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Мир
Премьер-министра Бельгии госпитализировали после падения с велосипеда
Сюжет:

Саудовская Аравия с июля на месяц сократит нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Hu Guan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия в июле 2023 года на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщило местное агентство SPA 4 июня со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.

«Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 млн баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено», — говорится в сообщении.

Известно, что добыча Саудовской Аравии достигнет 9 млн баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам прошедшей встречи в Вене страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год.

Судьба петродоллара: Эр-Рияд предложил продажу нефти за любые валюты
Переход на альтернативы может занять десятилетия

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Данное решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту США Джо Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

12 октября американский лидер заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023