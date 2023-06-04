Саудовская Аравия с июля на месяц сократит нефтедобычу на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская Аравия в июле 2023 года на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщило местное агентство SPA 4 июня со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.

«Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в размере 1 млн баррелей в сутки в течение июля, которое может быть продлено», — говорится в сообщении.

Известно, что добыча Саудовской Аравии достигнет 9 млн баррелей в сутки, а общее добровольное сокращение королевства составит 1,5 млн баррелей в сутки.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам прошедшей встречи в Вене страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года. Вместе с тем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Данное решение вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи. Так, в ответ американский сенатор Крис Мерфи заявил, что, после того как саудиты встали на сторону России и ОПЕК+, президенту США Джо Байдену следует «пересмотреть отношения с Саудовской Аравией».

12 октября американский лидер заявил о принятии США мер в отношении Саудовской Аравии после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, поскольку оно демонстрирует, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.