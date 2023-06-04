Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Самолет «Победы» повредила спецтехника в аэропорту Сочи
Мир
В США выразили уверенность в успехе контрнаступления Украины
Мир
Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей
Мир
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Мир
Премьер-министра Бельгии госпитализировали после падения с велосипеда
Происшествия
Взрыв в Мелитополе произошел в результате подрыва схрона ВСУ
Мир
Столтенберг заявил о выполнении Швецией всех обязательств для вступления в НАТО
Интернет и технологии
SpaceX успешно вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink
Армия
В Запорожской области сообщили об отражении попытки атаки ВСУ
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Мир
Премьер Эстонии усомнилась в возможности Украины вступить в НАТО
Общество
Почти 6 тыс. верующих пришли поклониться «Троице» в храм Христа Спасителя в Москве

Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам очной встречи ОПЕК+ в Вене.

«Россия продлит свое добровольное сокращение <...> в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле», — сказал он.

Более того, страна уже находится на этом уровне добычи, отметил зампред правительства.

Саудовская Аравия, в свою очередь, в 2024 году в рамках сделки ОПЕК+ сохранит добычу нефти на уровне 10,478 млн баррелей в сутки. Новак при этом подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд не имели разногласий при рассмотрении этой сделки.

Известно, что страны ОПЕК+ суммарно снизят объемы добычи нефти на следующий год. Так, сокращение составит 1,39 млн баррелей в сутки. Такое решение принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также для создания предсказуемости в долгосрочной перспективе. При этом ранее некоторые страны уже снижали добычу нефти.

ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
США возмутились «нецелесообразным» решением экспортеров

На заседании стран — партнеров по организации было принято решение о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

25 мая Новак заявил, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023