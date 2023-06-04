Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году на 500 тыс. баррелей

Россия продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь 2024 год, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам очной встречи ОПЕК+ в Вене.

«Россия продлит свое добровольное сокращение <...> в качестве меры предосторожности по согласованию со странами, участвующими в соглашении ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольных сокращениях в апреле», — сказал он.

Более того, страна уже находится на этом уровне добычи, отметил зампред правительства.

Саудовская Аравия, в свою очередь, в 2024 году в рамках сделки ОПЕК+ сохранит добычу нефти на уровне 10,478 млн баррелей в сутки. Новак при этом подчеркнул, что Москва и Эр-Рияд не имели разногласий при рассмотрении этой сделки.

Известно, что страны ОПЕК+ суммарно снизят объемы добычи нефти на следующий год. Так, сокращение составит 1,39 млн баррелей в сутки. Такое решение принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также для создания предсказуемости в долгосрочной перспективе. При этом ранее некоторые страны уже снижали добычу нефти.

На заседании стран — партнеров по организации было принято решение о корректировке общего уровня добычи нефти с 2024 года до 40,46 млн баррелей в сутки.

25 мая Новак заявил, что страны ОПЕК+ совместно с Россией на встрече 4 июня обсудят состояние нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений.

Встречи ОПЕК+ сфокусированы на обсуждении состояния нефтяного рынка и достижении согласия по будущим действиям, чтобы реализовать дальнейшую сбалансированность, отметил вице-премьер.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.