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Страны ОПЕК+ договорились о продлении сокращения добычи нефти в 2024 году

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Страны ОПЕК+ договорились о корректировке общего уровня добычи нефти до 40,46 млн баррелей в сутки с 2024 года, следует из официального коммюнике по итогам прошедшего заседания в Вене 4 июня.

«Скорректировать уровень общей добычи сырой нефти для стран — участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 млн баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года», — говорится в документе.

В рамках сделки страны ОПЕК+ уже снижают добычу нефти на 2 млн баррелей ежедневно до конца 2023 года. Так, сокращение составит 1,39 млн баррелей в сутки. Данное решение было принято для достижения и поддержания стабильности рынка нефти, а также для создания предсказуемости в долгосрочной перспективе.

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Наряду с этим по итогам прошедшей встречи вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия также продлит свое добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки на весь следующий год.

Более того, как отметил зампред правительства, страна уже находится на этом уровне добычи.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Участники ОПЕК+ 5 октября 2022 года договорились сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки начиная с ноября, продлив сделку до конца 2023 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

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