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Пасечник подписал указ о формировании правительства ЛНР

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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил 2 июня, что подписал указ о формировании правительства субъекта.

По его словам, оно включает в себя премьера, его заместителей и 18 министров. Председателем назначен Сергей Козлов.

«Функции по обеспечению деятельности правительства и организации контроля за исполнением принятых им решений возложены на администрацию главы Луганской Народной Республики. Ее руководителем назначен Алексей Николаевич Самойлов», — добавил Пасечник в своем Telegram-канале.

Врио главы ЛНР также отметил, что республика стала первой из новых субъектов РФ, которая организовала региональные органы исполнительной власти. По его словам, в будущем будет созданы муниципалитеты, что завершит интеграцию в единую российскую систему управления.

Система укрепления: Путин отметил проблемы с управлением в новых регионах
И призвал «с теплотой, с заботой» оказывать необходимую помощь жителям этих субъектов

30 марта Пасечник подписал законы, завершающие создание правовой базы системы управления республикой как субъектом России. Он подчеркнул, что подключение к единой системе создаст взаимодействие между региональными и федеральными органами власти.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал пакет из восьми законов об интеграции новых регионов в судебную систему России. Согласно блоку законов, на территориях ДНР и ЛНР создаются верховный и арбитражный суды республик, а в Запорожской и Херсонской областях — областные и арбитражные суды. Также создаются гарнизонные военные, межрайонные, районные и городские суды.

Позднее, в том же месяце, российский лидер назвал позитивным налаживание управления в новых регионах РФ. Однако он отметил, что там проблем несопоставимо больше, чем в других субъектах страны. Тогда же он поручил чиновникам с заботой оказывать помощь коллегам из новых регионов.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

Кроме того, 17 февраля глава государства подписал закон об интеграции четырех регионов в российскую образовательную сферу. Так, в РФ будут признаны образовательные и образовательно-классификационные уровни, а также ученые степени, звания и должности педагогических и научно-педагогических работников, полученные жителями новых территорий.

30 сентября 2022 года по итогам референдумов Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР, ДНР), Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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