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В Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил мужчину на электросамокате

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Екатеринбурге водитель автомобиля сбил мужчину на электросамокате, пострадавший скончался от полученных травм. Об этом 31 мая сообщил портал E1.RU.

Произошло ДТП на улице Цвиллинга. Водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который пытался на электросамокате преодолеть проезжую часть по пешеходному переходу. По предварительной информации от городской Госавтоинспекции, делал он это на запрещающий сигнал светофора.

«В результате ДТП мужчина, управляющий электросамокатом, скончался по дороге в больницу в машине скорой медицинской помощи», — сообщили автоинспекторы.

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Ранее в этот день под Асбестом в Свердловской области в результате опрокидывания отечественной легковушки погиб человек, еще двое пострадали. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2106 выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением.

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