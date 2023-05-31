Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на уральской трассе

Под Асбестом (Свердловская область) в результате опрокидывания отечественной легковушки погиб человек, еще двое пострадали. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла 31 мая на 8-м км автодороги Асбест – Окунево – Рефтинский. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2106 выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина выехала на встречку, затем съехала с дороги и опрокинулась.

В результате один человек погиб. Еще двое были доставлены в больницу для обследования, пишет ТагилСити.ру.

Личности участников ДТП устанавливаются. Известно, что всего в машине находились пять человек, у всех у них выявлены признаки опьянения.

5 мая сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся со столбом на дороге в Красноярском крае. 22-летняя пассажирка погибла. Как выяснилось, водитель в момент аварии находился в пьяном состоянии.