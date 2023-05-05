Женщина погибла в ДТП с пьяным водителем в Красноярском крае
Легковой автомобиль столкнулся со столбом на дороге в Красноярском крае. 22-летняя пассажирка погибла.
Авария произошла в поселке Большая Мурта. 34-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части, врезалась в столб и перевернулась. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
22-летняя пассажирка получила смертельные травмы. Водитель и двое пассажиров пострадали. Установлено, что автомобилист находился за рулем в пьяном состоянии.
В Воронежской области женщина за рулем машины Renault при движении по трассе наехала на выбоину, не справилась с управлением и допустила опрокидывание. Автомобилистка погибла, двое детей получили травмы.