Эрдоган заявил Вучичу о готовности Турции помочь урегулировать ситуацию в Косово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с сербским лидером Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косово Альбином Курти заявил о готовности страны помочь в урегулировании ситуации в Косово. Об этом в среду, 31 мая, сообщила администрация главы турецкого государства.

«Эрдоган подчеркнул, что диалог — единственный способ обеспечить прочный мир и стабильность в регионе, говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента», — передает газета Daily Sabah.

Президент Турции также отметил готовность страны внести свой вклад в процесс диалога для снижения напряженности ситуации в Косово.

Ранее в этот день в постпредстве России при Евросоюзе заявили, что ЕС, выступив посредником у Белграда и Приштины, проигнорировал интересы сербов в Косово, что привело к новой напряженности.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косовоалбанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером того же дня начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности под эгидой НАТО KFOR. В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.