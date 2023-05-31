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Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года

MarketWatch: cтавки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Toby Scott
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Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах Америке вырос до максимума с ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на Ассоциацию ипотечных банкиров сообщает финансовый портал MarketWatch в среду, 31 мая.

«Ставки по ипотечным кредитам выросли до самого высокого уровня с ноября. В настоящее время средняя ставка по 30-летней ипотеке составляет 6,91%», — передает портал сообщение ассоциации.

Отмечается также, что при этом заявки на ипотеку упали на 3,7% за неделю, завершившуюся 26 мая.

Как отметил старший экономист ассоциации Майкл Фратантони, спрос на рефинансирование практически целиком зависит от уровня ставок, но объем покупок ограничен недостаточным предложением домов на американском рынке недвижимости.

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До этого, 16 мая, американский инвестор Джим Роджерс заявил о неизбежности серьезных экономических проблем в США из-за растущего государственного долга. Он отметил, что сильнее всего из-за кризиса экономики в будущем пострадает американская молодежь, у которой, по его мнению, не будет столь же хорошей жизни, как раньше.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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