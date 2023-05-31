Ставки по ипотеке в США обновили максимум с ноября 2022 года

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах Америке вырос до максимума с ноября прошлого года. Об этом со ссылкой на Ассоциацию ипотечных банкиров сообщает финансовый портал MarketWatch в среду, 31 мая.

«Ставки по ипотечным кредитам выросли до самого высокого уровня с ноября. В настоящее время средняя ставка по 30-летней ипотеке составляет 6,91%», — передает портал сообщение ассоциации.

Отмечается также, что при этом заявки на ипотеку упали на 3,7% за неделю, завершившуюся 26 мая.

Как отметил старший экономист ассоциации Майкл Фратантони, спрос на рефинансирование практически целиком зависит от уровня ставок, но объем покупок ограничен недостаточным предложением домов на американском рынке недвижимости.

До этого, 16 мая, американский инвестор Джим Роджерс заявил о неизбежности серьезных экономических проблем в США из-за растущего государственного долга. Он отметил, что сильнее всего из-за кризиса экономики в будущем пострадает американская молодежь, у которой, по его мнению, не будет столь же хорошей жизни, как раньше.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

Ранее, в апреле, Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.